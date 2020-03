LIVEBLOG: ûndernimmers krije útstel, drokte by it stoart

Offalferwurker Omrin docht in oprop oan de ynwenners fan Fryslân om allinnich nei de miljeustrjitte te kommen as it echt needsaaklik is. No't in soad minsken thús sitte om't se net nei it wurk kinne fanwegen it coronafirus, binne minsken massaal oan it opromjen. En dat soarget foar grutte drokte by it stoart.

Yn Ljouwert ûnstie der in aardige file. Neffens in meiwurker komme der gewoanwei op tongersdei sa'n 250 minsken nei it stoart. Mar om healwei fjouweren wienen der al mear as 400. Ferskate minsken joegen oan dat se yndie oan it opromjen binne no't sy net nei it wurk kinne.