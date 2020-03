LIVEBLOG: Seis Friezen posityf test, sikehûzen Brabân dogge needgjalp

Ien meiwurker fan sikehûs it MCL yn Ljouwert is posityf test op it coronafirus. Dat docht bliken út de sifers dy't de sikehuzen hjoed bekend makke ha. It is de twadde meiwurker fan in Frysk sikehûs dy't posityf test op it firus. Earder wie der al in sjirurch fan sikehûs Tjongerskâns by wa't corona fêststeld wie.

Dêrneist binne der noch sân minsken dy't harren meld ha Tjongerskâns fan wa't tocht wurdt dat sy besmet binne mei it coronafirus. Sy binne test, mar it is noch wachtsjen op de útslaggen.