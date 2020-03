LIVEBLOG: Seis Friezen posityf test, lanlik 30 nije deaden

Kening Willem-Alexander hâldt freedtejûn om 19.00 oere in taspraak fanwege it coronafirus. Dizze taspraak is ek by Omrop Fryslân te folgjen, yn elts gefal op de radio. Yn it radioprogramma Weistra op Wei sil foarút sjoen wurde op de taspraak en nei de tiid kinne jo ek harkje nei in neibeskôging mei âld-boargemaster Bearn Bilker, dy't in soad fan it keningshûs wit.

It bart net faak dat de kening him streekrjocht ta it Nederlânske folk rjochtet. Dat wie foar it lêst nei de ramp mei de MH17 yn 2014.