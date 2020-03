LIVEBLOG: drokte by it stoart, ek soarchfrijwilligers thús

Hoe is it om yn coronatiid yn in supermerk te wurkjen? Sjouke Wijnsma fan supermerk Alles ûnder ien Dak yn Eastermar: "Ferline wike wie it in gaos yn de winkel. Der waard benammen bôle hamstere. Wy snappe der neat fan. As ien mar begjint mei in rol wc-papier meinimme, dan tinkt in oar: dit moat ik ek. Alles is wol te krijen, wy lizze no ek al wer hielendal fol. Dus wat dat oanbelanget is it net in probleem. Je sjogge wol dat minsken it hieltyd mear lokaal fine, dat is foar ús wer in foardiel."

De supermerk hat wol maatregels nommen. "Wy desynfektearje en hâlde ús oan de regels. Wy sitte net efter plestik en hawwe gjin mûlekapkes. Wy hâlde ús mar rêstich. It giet hiel goed. Wy ferwachtsje wol dat it earst noch net oer is. Je kinne der fergif op ynnimme dat it ek ris yn ús eigen doarp komt." Alles ûnder ien Dak besoarget ek mear boadskippen. "Wy diene altyd al oan besoargjen, mei 'boodschappengemak.' Dat is wol mear wurden. Aldere minsken dy't belje. Wy leverje fan 25 euro ôf, dat is maklik te heljen. Wy ride mei frijwilligers, út it doarp komt in soad stipe."