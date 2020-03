Drokte by iepen gruthannels: "Minsken steane fierstente ticht opinoar"

De gruthannels Makro en Sligro binne dizze dagen ek iepen foar it gewoane publyk. Gewoanwei binne se allinnich tagonklik foar ûndernimmers. Neffens it CBL, it Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, is de maatregel bedoeld om de itensfoarsjenning op peil te hâlden.