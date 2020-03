Undernimmers mei problemen meie belesting trije moanne letter betelje

Allinnich as ûndernimmers langer útstel wolle, moatte se ekstra ynformaasje meistjoere. Earder dizze wike kundige it kabinet oan dat ûndernimmers fjouwer wiken de tiid krije om te ferklearjen wêrom't se útstel fan betelling wolle, mar dat is no net mear nedich, meldt it ministearje fan finânsjes.

Op it stuit dat in ûndernimmer him meldt, wurde de ynfoarderingen direkt stilset. Dêrby giet it om de oanslach foar ynkomstebelesting, fennoatskipsbelesting, omsetbelesting en leanheffingen. De regeling jildt foar alle ûndernimmers dy't dat wolle, ek foar ûndernimmers dy't ferwachtsje dat se pas letter betellingsproblemen krije.