Coronafirus "fan folle gruttere oarder" as Q-koarts en MKZ

Neffens him is der noch in hiel soad ûndúdlik oer it coronafirus. "Ik tink dat der de kommende tiid hiel folle kennis oer dit soarte ynfeksjes komt. Wy sitte no yn in faze dat in hiel protte dingen wol bekend binne, mar noch folle mear dingen net."

Maklik om krityk te jaan

Vellema giet derfan út dat it krisisteam dat de goede beslissingen nimt oer hoe om te gean mei it coronafirus. "It is by dit soarte dingen sa dat it ferskuorrend maklik is om krityk te hawwen", seit Vellema. "Mar ik gean derfan út dat de minsken dy't hjir oer beslisse harren uterste bêst dogge. En se binne ek hiel earlik troch te sizzen: 'troch de ynformaasje dy't komt kin it moarn wolris hiel oars lizze as dat we juster tochten'. Dat is ûnderdiel fan sa'n proses."