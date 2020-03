Boumerk Grou giet foarearst troch as betsjinningssaak

Klanten binne entûsjast

Der meie op syn meast acht klanten yn de saak wêze, mar dy komme net fier. Mei in grut houten sket is hast de folsleine boumerk ôfskerme. De klanten binne goed te sprekken oer dizze oplossing. "Ik fyn it super", seit Taco Kuipers út Weidum. ''Geweldige oplossing, hiel goed betocht."

Mei dizze wat âlderwetske formule hat De Haan himsels en syn kollega's wol te pakken. It is dizze wike drok yn de saak en dat betsjut in hiel soad stappen. "It is in saak fan 1.500 kante meter. Ik ha útrekkene dat je samar tusken de 10 en 15 kilometer rinne op in dei. Je hoege dan jûns net mear nei de sportskoalle. Dat komt goed út, want dy is dochs ticht."