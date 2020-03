Spanningen rinne op troch ferplicht thúswurkjen: "Je kinne gjin kant mear út"

It kin hiel gesellich wêze: thús oan tafel mei de bern ris goed prate of in spultsje út de kast helje dat je al jierren net mear dien ha. Yn guon gesinnen is de realiteit oars, sa sjocht Anke van Dijke fan Fier: "Het kan heel leuk lijken inderdaad. Dat je met je hele gezin gezellig bezig bent. De realiteit is anders. Zeker als er in een gezin al onderliggende spanningen zijn. Denk dan aan financiële problemen."

Meldingen nimme ta

Ynstânsjes dy't te krijen ha mei problemen binnen gesinnen, sjogge it tal meldingen oprinnen. It is ek net frjemd, seit Van Dijke: "Tijdens vakanties zie je ook dat spanningen tot uiting komen. Dat geeft dan ook problemen."

By Fier binne se 24 oeren deis berikber foar tips of help, seit Van Dijke: "Dag en nacht via de telefoon maar 's avonds en 's nachts ook vooral via de chat. Dat zijn momenten dat mensen ook bij ons aankloppen voor hulp. We helpen graag, geven graag tips."