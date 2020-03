Undernimmers op It Hearrenfean komme mei besoarchtsjinst: "Sa min mooglik kontakt"

Bôle, gehak, kiwys. It is allegear te bestellen op de webside fan 'e bakkerij. Sa'n 20 oant 30 needsaaklike saken stean op de webside, mar de slachter en grienteman sille harren oanbod online noch útwreidzje.

Yn kartonnen doaskes wurdt al it guod foar de klanten sammele en yn in buske dien. "Ien fan ús trijen sil dat besoargje op in goeie logistike wize, sadat we net te faak hoege te riden en sa min mooglik kontakt ha", seit bakker Douwe Jan Lenes.

Ofstân hâlde

Se binne woansdei begûn mei de tsjinst en ha it drok. Walter van der Meer stiet oars yn de slachterij, mar helpt no ek as besoarger. Hy giet allinnich nei de klanten ta en hâldt ôfstân: "Dan doe ik mijn handschoenen aan en ik zet de bestelling nu voortaan voor de deur neer in plaats van dat ik het overgeef. Zo voorkom ik handcontact en andere dingen."

It beteljen giet mei iDeal, wêrtroch't oan de doar net pind of kontakt jild brûkt wurdt.