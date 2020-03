Hieltyd mear winkels ticht: "De stêd heart te brûzjen, mar dat is net mear sa"

Boekhannel Van der Velde hat alle njoggen festigings sletten. "Het is bizar, we zijn in de 125 jaar dat we bestaan, niet één keer dichtgegaan. En het voelt zo raar. Je draait op woensdagmiddag de winkel dicht en je weet niet meer wanneer die opengaat", seit direkteur Ad Peek.

Neffens him koe it net langer mear, it personiel waard benaud. "Er waren klanten die proestend binnenkwamen. En onze medewerkers staan bij de balie. Dan is de kans op besmetting heel groot." Online en fia in spesjaal serviceloket wol Van der Velde de klanten betsjinjen bliuwe.