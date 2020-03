Biografy oer fersetsman Willem Santema ferskynt letter

Santema hie in ynstallaasje- en radioburo yn Snits. Yn kamp Haaren yn Noard-Brabân hat hy in oantal gedichten skreaun en dy binne ek noch yllegaal publisearre. De earste regel fan it earste gedicht is de wurktitel fan Baks biografy: 'Door de tralies schijnt de zon'.

Willem Santema wie boppedat in betûft reedrider. Hy folbrocht de Alvestêdetoch fiif kear, wêrfan de lêste yn 1942.

Mear materiaal

It wie de bedoeling dat de biografy op 15 april 2020, eksakt 75 jier nei de befrijing fan Snits, presintearre wurde soe. Bak ûntduts by syn ûndersyk lykwols mear materiaal as ferwachte. Santema bliek yn de jierren 30 mear as hûndert kollums foar it wykblêd Land en Volk skreaun te hawwen.

Ek it ûndersyk nei Santema syn fersetsaktiviteiten bliek tiidslinender as tocht. In ûnbekend dokumint, dat bewarre wurdt yn Washington, yn de 'U.S. National Archives and Records Administration', skynde nij ljocht op Santema syn fersetsbestean en joech in nije wending oan it ûndersyk. It Amerikaanske rapport leit Santema syn fersetsnetwurk bleat.

Bak: "Santema blijkt zeer actief te zijn geweest in de hulp aan gecrashte geallieerden vliegeniers en we mogen aannemen dat hij via dit pilotenwerk bij Trouw en de Raad van Verzet is terechtgekomen."

Fanwege dizze en mooglik noch oare fynsten is besletten it ûndersyk mei inkelde moannen te ferlingjen. Ek krijt it boek mear siden. Foar it ekstra ûndersyk wurdt op dit stuit socht nei oanfoljende finansiering.