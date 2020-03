LIVEBLOG: Corona in Fryslân, steeds meer winkels dicht

Woensdagavond om zeven uur luidden overal in de provincie de kerkklokken. Een Rotterdamse kerk deed de oproep om zoveel mogelijk klokken te laten luiden als teken van hoop en troost in deze onzekere dagen van de coronacrisis. In het hele land werd er gehoor gegeven aan deze oproep. Dat gebeurde ook in Fryslân. De bedoeling is dat ook volgende week woensdag en de week erop de klokken van de kerken een kwartier lang luiden.