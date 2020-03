LIVEBLOG: Hieltyd mear winkels ticht, GGD meldt gjin nije besmettingen

De Nederlânske bloedbanken, dy't falle ûnder Sanquin, sette in befolkingsûndersyk op nei it nije coronafirus. Doel is om te sjen hoe breed it firus ferspraat is yn ús lân. De test moat útfierd wurde op it bloed fan minsken dy't al donor binne by de bloedbank. Dat skriuwt it AD tongersdei. Troch de test om de pear wiken te werheljen, moat in byld ûntstien oer hoe grut it tal minsken is, dat it firus hân hat.

Sanquin hat njoggen lokaasjes yn Fryslân (Dokkum, Ljouwert, Skylge, Harns, Snits, It Hearrenfean, De Jouwer, De Lemmer en Drachten). By twa dêrfan kinne donoaren net allinnich bloed, mar ek plasma donearre (Ljouwert en Drachten).