LIVEBLOG: Ferpleechhuzen op slot, 22 fêststelde coronagefallen yn Fryslân

Yn en by sikehûs Tjongerschans op It Hearenfean binne se ek dwaande mei maatregels. De intensive care is útwreide (no tsien bêden) en der stiet in triaazjetinte. Dêryn binne fjouwer aparte keamers, wêryn't besjoen wurdt oft pasjinten mooglik besmet binne mei it coronafirus.

By de haadyngong en de spoedeaskjende help sjogge se ek oft pasjinten it firus ha.