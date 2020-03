Hoarekaûndernimmer Baukje de Vries krekt op 'e tiid werom út Nepal

Werom yn Ljouwert moast De Vries in soad dingen ôfhannelje. Dochst net samar de doar ticht. Sa moast der bygelyks iten fuortbrocht wurde.

Yn it kafee wurkje in soad minsken út Ierlân. De Vries hie tiisdei noch efkes kontakt mei Ierlân fanwege Saint Patrick's Day. Op de grutte nasjonale feestdei wiene de grutte parades ôfsein. Foar de Ierske wurknimmers fan de pub is it ek spannend, want se kinne net efkes nei Ierlân ta. Omdat it kafee ticht is, stean de wurknimmers op non-aktyf. In tal wurknimmers is bot ôfhinklik fan wat der oan jild binnenkomt.

Gûle oan de bar

Guont wurknimmers wiene panikerich en sieten sels te gûlen oan de bar. Se witte net hoe't it fierder moat. Dêr moatte se harren net drok om meitsje, seit De Vries, hielendal net no't der út de polityk wei stipe komt. Mar se moatte it wol in tiid lang útsjonge. Foar De Vries as eigener is it ek spannend, seit se laitsjend. Sy sels hat noch net sitten te gûlen by de bar. Mar it moat net te lang duorje.