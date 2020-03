Skylge libbet fan toerisme, mar stiet achter oprop om net te kommen

Alle kroegen en restaurants binne ticht. In ûnwerklike stilte hearsket yn de haadstrjitte fan Midslân. "Iedereen maakt zich klaar voor het hoogseizoen en dan gebeurt dit", seit Willem Mier, foarsitter fan de ûndernimmersferiening. "Dat heeft economisch een flinke impact, maar we moeten ons aanpassen en dat doen we dan ook."

Undernimmers freegje har ôf hoelang't it duorret. "Er komt een paasweekend aan, de meivakantie en Oerol. Het gaat dringen. Deze vier weken is te overzien, men is aan het klussen, maar op de lange termijn is men voor honderd procent afhankelijk van het toerisme. Voor de appartementenverhuur is het lastig om compensatie te krijgen, want die hebben geen personeel."