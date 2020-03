Kommende wiken ek live tsjerketsjinsten op Omrop Fryslân

Dizze wike giet ds. Margarithe Veen foar. Omrop Fryslân sil salang't de omstannichheden it talitte besykje de tsjinsten troch te setten. De fieringen sille in oanpast karakter hawwe, wêrby't it tal oanwêzigen ta in minimum beheind bliuwt. Om't minsken fanwegen it coronafirus net nei tsjerke kinne, kinne minsken mei dit alternatyf dochs in tsjinst bywenje.

Op de webside fan Omrop Fryslân, www.omropfryslan.nl/tsjerketsjinst sil de liturgy fan de tsjinst oanbean wurde.

Ferline wike snein waard de earste tsjinst live útstjoerd. Foargonger wie dominy Sytze Ypma fan Frjentsjer. Hy waard op it oargel begelaat troch Jochem Schuurman. Dy sil de kommende wiken de tsjinsten ek begeliede.

Ut de hege sjochsifers die bliken dat der ferlet is fan dit inisjatyf. De Omrop krige ek in protte positive reaksjes fan sjoggers.