GGD: de situaasje is ûnder kontrôle, mar folgje de regels fan it RIVM

"Door het nieuwe testbeleid vinden we nu vooral besmetting bij de groepen ouderen en zorgverleners," seit Margreet de Graaf fan de GGD. "Net als bij andere virussen is het gevaarlijker voor mensen met een zwakke gezondheid."

Mei de 20 gefallen is it tal besmettingen yn Fryslân noch hieltyd oan de lege kant. "We hebben geluk gehad dat we geen carnaval hebben gevierd en dat we vroeg vakantie hadden zodat de skiërs op tijd terug waren."

Se docht nochris de oprop om de maatregels fan it RIVM nei te libjen. "Dan kunnen we gecontroleerd het virus doorleven zodat we niet tegelijk ziek zijn en de zorg kunnen blijven bieden. Blijf in je eigen regio."

Kinne bern noch bûten boartsje? "Wel als ze geen klachten hebben, maar zorg dat er niet te veel wisselende contacten zijn, zorg voor kleine groepen en laat ze afstand houden. Houd bijvoorbeeld geen kinderfeestjes."

De sitewaasje yn Fryslân is noch wol ûnder kontrôle. "Het zorgsysteem kan het aan, maar we moeten zuinig zijn op testmateriaal, en de regels naleven en afstand bewaken om elkaar zo min mogelijk te besmetten."