Boaten nei Skylge hast leech: "Ik voel me wel een beetje schuldig om te gaan"

"Ik heb daar een huis en een tuin waar ik aan het werk wil. Wij zijn natuurmensen, dus ik heb verder ook niet zoveel op het eiland te doen. Ik houd van iedereen gepaste afstand", seit de frou. "We gaan wandelen en fietsen. Ik ben sowieso niet van alle gelegenheden afhankelijk. We zitten niet zo vaak in café's en op het terras. Dus we vermaken ons wel."

Lege boat

"Ik heb nog nooit op zo'n lege boot gezeten. Het is een bizarre situatie", seit de frou út Grinslân. "We hebben ons voorgenomen dat als een van ons toch ziekteverschijnselen krijgt om dan onmiddellijk terug te gaan."