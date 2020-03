Ferneamd túchhynder Ulke 338 ferstoarn

It ferneamde túchhynder Ulke 338 is yn 'e nacht fan 17 op 18 maart ferstoarn yn de stâl by eigener Willem Wester yn Tsjerkgaast. Ulke wie jierrenlang mei foarsprong it bêste túchhynder foar de sjeas yn Nederlân en it bêste út de skiednis.