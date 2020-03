Nije tema-fytsrûte oer de ferburgen skiednis fan it Noarderleech

Feenstra is bliid dat de tocht der no is, sadat minsken yn de kunde komme kinne mei de skiednis fan it gebiet. "We hawwe in hiele protte ferhalen hjir yn dit gebiet oan de kust. Dat moatte we mear fertelle en sjen litte. Dat binne allegear dingen dy't by ús gebiet hearre, ús skiednis. Ik fyn it belangryk dat de minsken dat sjen kinne", sa seit Feenstra.

En miskien hat Feenstra ynkoarten dan wol in soad nije kollega's. "Miskien wurde minsken wol entûsjast om sels dingen út te sykjen, want der binne noch in hiel soad dingen ûnbekend", sa seit Feenstra.