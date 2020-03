Wer ekstra tips oer dea Karin Grijpstra nei útstjoering Opsporing Verzocht

By de útstjoering waard bekend makke dat Grijpstra goed lei by de ynwenners fan Koarnjum. It like derop dat sy gjin konflikten hie. De plysje ropt minsken op harren by de plysje te melden as sy mear witte oer de saak.

Sykaksje

Ofrûne wike waard noch in grutte sykaksje hâlden yn en by de sleat dêr't Karin Grijpstra dea fûn waard.