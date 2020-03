Twa coronapasjinten yn wensoarchsintrum op De Jouwer

De lokaasje is yntusken ticht. De twa pasjinten lizze sûnt moandei yn isolaasje op de eigen keamer en wurde dêr fersoarge. De refalidaasje-ôfdieling is sûnt moandei ek ticht foar besikers yn ferbân mei in grypútbraak. Dêrnei binne gjin nije refalidanten opnommen.

Yn gearwurking mei de GGD wurdt besjoen wa't yn kontakt west hat mei de twa coronapasjinten. "Wij monitoren scherp wat er gebeurt in deze locatie in Joure en volgen daarbij alle ingestelde richtlijnen. We hopen hiermee een verdere verspreiding te voorkomen", seit Renate Kamphuis, bestjoerder fan Patyna.