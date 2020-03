LIVEBLOG: Wer nije besmettingen fêststeld yn Fryslân, teller stiet op tweintich

Op It Saailân yn Ljouwert wie tiisdeitejûn foar al it soarchpersoniel yn Nederlân in beskieden applaus. Op ynternet wie de ôfrûne dagen in spontane aksje opset om tiisdeitejûn om 20.00 oere te applaudisearjen foar alle minsken dy't wurksum binne yn de helpferliening en yn it bysûnder foar de soarchminsken dy't harren dwaande hâlde mei de coronapasjinten.

Aardich wat bewenners fan de apparteminten op It Saailân klapten op it balkon, mar ek op it plein stiene in pear minsken. "Ik bin sels ferpleechkundige. Op myn frije jûn stean ik hjir om efkes oan alle oare ferpleechkundigen en de oare soarchferlieners te tinken. Ik wurkje sels yn de finzenis, dus it is wol in oare setting. Mar ik begryp it wol. Dêrom is it moai om te sjen dat minsken meidogge oan sa'n aksje," sei ien fan de oanwêzigen.