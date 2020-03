Fernielingen by sportterreinen yn Grou en Akkrum

Op it sportkompleks Meinga yn Grou binne ôfrûne wykein picknickbanken fernield. De bestjoeren fan keatsferieniging It Wetterlân en de Grouster iisklup binne 'not amused'. It is net de earste kear dat der guod stikken makke is. Sy hoopje dat ynwenners fan Grou it sportkompleks yn de gaten hâlde wolle.