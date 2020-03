Spesjale romte by Ljouwerter nachtopfang foar coronapasjinten

Nynke Plantinga wurket ek foar Zienn. Se seit dat de kliïnten har wol soargen meitsje. "Daarom is het geruststellend voor ze dat wij er serieus mee omgaan en dat er een plek voor ze is, mochten ze ziek worden." Zienn hat acht plakken foar eventueel sike kliïnten. "Die hebben we zelf ingericht, naar de richtlijnen van de GGD. En we kunnen ook contact opnemen met de GGD, mocht het problematisch worden. Maar tot nu toe is iedereen nog gezond."

"Ik ben er niet echt bang voor"

Naomi is sa'n 'passant', in dakleaze dy't gebrûk makket fan de nachtopfang fan Zienn. "Ik zit elke nacht wel in de nachtopvang, maar ik ben overdag wel veel buiten. Ik ben officieel dakloos. Ik volg het nieuws niet echt, maar ik weet van het coronavirus. Ik ben er niet echt bang voor. Ik laat het gaan en maak er geen gekte van. De mensen die ik hoor hoesten ontloop ik wel sneller, maar ik heb zo iets van: waarom zou ik mij er druk om maken? Ik vermijd sowieso al drukte."

Sy sjocht wol dat elkenien it oer it coronafirus hat by de nachtopfang. "Mensen hebben het er hier heel erg over. Sommigen gaan er echt chagrijnig mee om. Misschien zijn ze er bang voor."

Stapke ekstra

It firus freget ek om ekstra ynset by de nachtopfang. "Er is de hele dag en nacht een medewerker aanwezig die mensen direct op kan vangen", seit Plantinga. "Iedereen vindt het spannend, maar zet ook de schouders eronder. Er heerst een soort saamhorigheidsgevoel: iedereen wil wel wat extra doen."