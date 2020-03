Ljouwerter nachtopfang hat spesjaal coronafirus-protokol

Koelstra leit fierder út: "Dan wurde se troch de portier binnenlitten, dêrnei waskje sy harren hannen, dan wurde sy fûillearre om te sjen of sy drugs of wapens by harren hawwe, dêrnei moatte sy ferplichte dûse. En as dat allegeare dien is, kinne sy nei binnen."

It binne in soad hannelingen, foar't dak- en thúsleazen nei binnen meie. "It nimt mear tiid en der moat in soad wachte wurde, mar ik moat sizze dat de passanten goed meiwurkje. Sy fine it noflik dat der wat oan dien wurdt.Minsken folgje ek de media, sy binne fan alles op 'e hichte. Wy kinne ek gerêststelle: as ik siik bin, wat moat der dan barre?"

"Ik ben er niet echt bang voor"

Naomi is sa'n 'passant', in dakleaze dy't gebrûk makket fan de nachtopfang fan Zienn. "Ik zit elke nacht wel in de nachtopvang, maar ik ben overdag wel veel buiten. Ik ben officieel dakloos. Ik volg het nieuws niet echt, maar ik weet van het coronavirus af. Ik ben er niet echt bang voor. Ik laat het gaan en maak er geen gekte van. De mensen die ik hoor hoesten ontloop ik wel sneller, maar ik heb zoiets van: waarom zou ik mij er druk om maken? Ik vermijd sowieso al drukte."

Sy sjocht wol dat eltsenien it oer it coronafirus hat by de nachtopfang. "Mensen hebben het er hier heel erg over. Sommigen gaan er echt chagrijnig mee om. Misschien zijn ze er bang voor."