Húsdokter fan praktyk yn Burgum besmet mei coronafirus

Húsdokterspraktyk Talsma & Hooisma fan It Peldershûs yn Burgum hat witte litten dat ien fan harren dokters posityf test is op it coronafirus. It giet om húsdokter Germ Anne Hooisma. Hy krige neffens de praktyk op tongersdei klachten dy't op it firus wize kinne. Moandei hat de praktyk te hearren krige dat hy echt besmet is.