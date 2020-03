Mikrobiolooch Van Elsacker oer groepsymmuniteit: "Geen keus met dit virus"

Soere appel

Je moatte neffens Van Elsacker akseptearje dat der no in soad minsken siik wurde. "Dat klinkt heel cru maar een deel van de mensen gaat heel ziek worden en een klein deel overlijdt. We moeten door de zure appel heen. We moeten goed op onze kwetsbare bevolkingsgroepen passen. Met dit virus hebben we geen keus."

Hoe lang it duorret foardat in mienskip immuun is, is dreech te sizzen, seit Van Elsacker. "Er is veel onzeker", sa seit Van Elsacker.