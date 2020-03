Deputearre Steaten sette nije stap foar grinskorreksje Skiermûntseach

Troch de dynamyk fan it waadgebiet, feroaret de foarm fan de eilannen. Dêrtroch groeide Skiermûntseach oan de eastkant oer de gemeente- en provinsjegrins hinne. It foarstel fan de provinsje is no om de nije grins yn it midden fan de geul fan de Eilanderbalg te lizzen. Datselde is dien by de foarige korreksje fan 2006.

De gemeenterieden fan Skiermûntseach, Het Hogeland (Grinslân) en de provinsje Grinslân kinne no reagearje op it foarstel. It doel is om de korreksje op 1 jannewaris 2021 yngean te litten.