Deputearre Steaten wurkje fanwege coronakrisis yn twa ploegen

Kommissaris Arno Brok hopet mei dizze maatregel de kontinuïteit fan it provinsjaal bestjoer te befoarderjen. As ien fan de bestjoerders siik wurde soe, kin de oare ploech it bestjoer oernimme, sa is it idee. Ek op amtlik nivo wurdt op it Provinsjehûs yn twa ploegen wurke. Ek wurkje in soad amtners thús.



De provinsjale polityk komt, sa't it no stiet, net earder byinoar as yn maaie.