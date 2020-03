Festiviteiten befrijing Ljouwert skrast

It is dit jier 75 jier lyn dat Nederlân befrijd waard fan de Dútsers. Neffens Volkers seagen de Kanadeeske feteranen, dy't by de festiviteiten wêze soene, de komst nei Ljouwert net sitten.

Oft ek it programma op 4 en 5 maaie skrast wurdt, is noch net bekend. Neffens Volkers wachtet de stichting hjirfoar op in beslút fan de oerheid.