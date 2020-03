Deade frou yn it wetter fûn by Wâlterswâld

De helptsjinsten waarden fuortdaliks ynskeakele en ek de traumahelikopter waard oproppen. De plysje wit noch net hoe't de frou yn it wetter belâne is. De identiteit fan de frou is ek noch net bekend.

It fytspaad is ôfset mei lint. De technyske resjerzje is ek op it plak by it wetter.