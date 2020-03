Oerstekhelp foar otters: "Alle jierren wurde hûndert deariden"

It Fryske Gea is al sawat tritich jier dwaande mei de útwreiding fan de natuer yn de Lendefallei. "Troch de oankeap fan lânbougebieten dêromhinne, rjochtsje we nije natuer yn. Tusken Wolvegea en De Blesse hawwe we op trije plakken dwaande west. Dat wurk is no dien. Mar we hawwe noch oare plannen om it gebiet noch moaier, grutter en robúster te meitsjen", leit Jager út.