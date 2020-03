Fryske Panda's: De skriezen fan Jouswier

It Wereld Natuur Fonds hat ea de skries 'de Fryske panda' neamd. En mei dy ferliking slute wy de rubryk Fryske Panda's ôf yn Fryslân Hjoed. Dat dogge wy yn in ryk greidefûgelgebiet, nammentlik de Jouswierder Polder. Dêr wiene de greidefûgels begjin maart noch drok dwaande in plakje it sykjen.