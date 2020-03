Tagongsdyk camping Stortemelk leit besiedde mei glês, tsjûgen socht

De plysje siket minsken dy't mear witte oer hoe't it glês op de tagongswei nei camping Stortemelk op Flylân kommen is. De dyk leit fol mei stikkene bierfleskes, sterkedrankflessen en kapotte bier- en wynglêzen, sa kaam tiisdeitemoarn oan it ljocht. De plysje makket der melding fan op Twitter