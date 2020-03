Doarpen biede deputearre petysje oan foar behâld bus 71

De Pleatslik Belangen fan Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum, Berltsum en Wier hawwe tiisdeitemoarn in petysje foar it behâld fan bus 71 oanbean oan deputearre Fokkens. De petysje is 3.249 kear ûndertekene. Nei de earste dei wiene der al 2.200 ûndertekeners.