Buma oer needferoardening: "Ook met de sterke arm de deur dicht kunnen doen"

Offisjeel hat de GGD oant no ta fyftjin gefallen fan coronabesmetting registrearre yn ús provinsje. Ien pasjint, in man fan yn de tachtich, is moandei ferstoarn. It tal fêststelde besmette minsken is yn Fryslân noch leech yn fergeliking mei oare provinsjes.

Dochs jilde de fiergeande maatregels ek hjir en dy binne goed te fernimmen. De needferoardening is dêrom wichtich, seit boargemaster Buma. "Mocht het zo zijn dat mensen zich niet vrijwillig aan de regels houden, dus een restaurant wel opendoen of een zwembad wel openhouden, dan moet je uiteindelijk ook met de sterke arm de deur dicht kunnen doen."

Ferantwurdlikheid

Buma fernimt dat elkenien hiel goed beseft dat de situaasje serieus is. "Alles wat we nu doen, staat in het licht van de gedachte hoe we deze crisis kunnen bestrijden. Dan is het alleen maar goed dat de Nederlanders en de Friezen begrijpen dat jezelf de grote verantwoordelijkheid hebt, en niet moet wachten totdat je een politieagent of een ander langs de deur krijgt die gaat handhaven."