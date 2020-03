LIVEBLOG: Rutte ropt op ta ferbûnens, coffeeshops meie diels iepen

De 'coronahelpgroepen' op Facebook sjitte as poddestuollen út de grûn. Minsken biede harren help oan foar oaren dy't op de ien of oare wize troffen wurde troch it coronafirus. Ien fan harren is Gerbrich de Vries, sy begjint tiisdei oan har nije wurk as oppas. "Ik sil nei Snits ta, om op te passen op trije famkes. Dy binne hast 2 jier, 4 en 9." It wurk past goed by har eftergrûn, want se rint staazje as ûnderwiisassistint. "Mar dat leit no stil, dus ik tocht: lit ik myn help oanbiede. En in frou belle my, en no stean ik foar har foardoar." Se sil trije wiken lang oppasse. "En dan jûns noch oan de slach foar skoalle."