LIVEBLOG: Minder treinen, oprop Waadeilânboargemasters

De fiif boargemasters fan de Waadeilannen roppe minsken op dy't nei de eilannen gean wolle om thús te bliuwen. "Coronavrij zullen we ook op de eilanden niet blijven," sa skriuwe sy. Mar neffens de boargemasters moatte de medyske foarsjenningen op de eilannen net ûnnedich op 'e proef steld wurde.

"Onze gasten zijn onder normale omstandigheden altijd van harte welkom," lizze de boargemasters út yn in mei-inoar opstelde brief. "Maar in deze bijzondere periode is dat plotseling wat lastiger. Net als in de rest van Nederland zijn de meeste van onze voorzieningen gesloten en moet afstand tot elkaar gehouden worden. Het is dus nu niet de meest ideale tijd om de Wadden te bezoeken."

Dat is net it iennige. "De eilanders maken zich ook zorgen: is het beleid zoals dat door deskundigen is bepaald verstandig of is het beter het eiland af te sluiten voor mensen van de vaste wal tot de crisis is geweken?", skriuwe de boargemasters. Ek is it sa dat alle hoareka dochs sletten is en reizgje mei in soad minsken tagelyk op de fearboaten sawiesa al net mei.