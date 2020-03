LIVEBLOG: Fryske húsdokter besmet, minder treinen nei Ljouwert

Húsdokterspraktyk Talsma & Hooisma fan It Peldershûs yn Burgum hat witte litten dat ien fan harren dokters posityf test is op it coronafirus. It giet om húsdokter Germ Anne Hooisma. Hy krige neffens de praktyk op tongersdei klachten dy't op it firus wize kinne. Moandei hat de praktyk te hearren krige dat hy echt besmet is.

It Peldershûs lit witte dat Hooisma mylde klachten hat en dat hy yntusken oan de betterjende hân is. De húsdokter hat sûnt it bliken die dat it om it firus giet net mear wurke op de praktyk. Alle pasjinten mei wa't Hooisma op tongersdei 12 maart noch kontakt hân hat, binne op 'e hichte steld troch de dokterspraktyk.