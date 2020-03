Coffeeshops meie dochs iepen, mar allinnich ferkeap oan ôfhelloket

It regear makke bekend dat coffeeshops wol himp en hasj ferkeapje meie oan ôfhelloketten, as der mar rekken hâlden wurdt mei de hygiëne. "We zijn hartstikke blij en de klanten al helemaal. We schrokken wel van de drukte", seit in Ljouwerter coffeeshophâlder. "We moesten dat in een halfuurtje afwerken, maar we hebben iedereen tevreden gesteld."

De man is wiis mei it beslút dat syn winkel wer iepen mei, mar seach dizze drokte net oankommen. De eigener sil fan no ôf wol maatregels nimme: der meie maksimaal twa klanten de kear nei binnen en it personiel bliuwt efter pleksyglês.

Strjithannel

It beslút om de shops dochs foar in part iepen te hâlden is naam om de strjithannel yn drugs tsjin te gean. Want it die fuortendaalks bliken dat der yllegale hannel ûntstie. "Ik maakte me wel zorgen over onrust op straat, vanwege straatdealers." Ek yn Ljouwert waarden der daalks telefoannûmers útwiksele, noch op de stoepe fan de shop.

Foar de fêste klanten is it in opluchting dat sy wer gewoan by harren eigen Ljouwerter shop terjochte kinne.