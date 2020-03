Plysje is op syk nei fermiste Jan Jongsma (47) fan Drachten

De plysje is op syk nei de 47-jierrige Jan Jongsma fan Drachten. De man hat in ferstanlike beheining en wurdt sûnt moandeitemoarn fermist. Hy gie moandeitemoarn op syn swarte fyts fan de Unia yn Drachten nei De Westereen. Dêr soe hy nei syn deibesteging ta. Dy wie lykwols sletten fanwege it coronafirus.