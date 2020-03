Restaurant Het Leven jout fergees iten fuort

Voedselbanken

In soad restaurants bringe it iten nei de Voedselbank ta. De Voedselbank yn Ljouwert is dêr tige wiis mei. "Inkelde restaurants witte ús al te finen, en dy bringe it iten wat sy no net kwyt kinne nei ús ta", sa seit Geale de Haan fan Voedselbank Leeuwarden. Hy fynt it moai dat restaurants sels mei inisjativen komme, mar fynt it better om it iten nei de Voedselbank te bringen. "Wy hawwe hjir echt wol plan foar om it by ús klanten te bringen, en dan witte wy seker dat it by de goeie minsken telâne komt."

Van Uffelen fertrout der op dat minsken der gjin misbrûk fan meitsje. "De sfeer is goed. Mensen vinden het een leuk initiatief, ze hebben het ook wel gezellig volgens mij en ik denk dat je het ook zo moet hebben. Je moet elkaar een beetje helpen in goede tijden, maar ook in slechte tijden", seit van Uffelen.

It restaurant bliuwt krekt as de oare horekagelegenheden yn alle gefallen de kommende trije wiken ticht.