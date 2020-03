Coronakrisis hat grutte gefolgen foar it Fryske bedriuwslibben

De grutste gefolgen binne der fansels foar alle bedriuwen dy't streekrjocht rekke wurde troch de maatregels fan it regear om fersprieding fan it firus tsjin te gean. De hoareka leit yn elts gefal oant 6 april folslein stil. Wurknimmers, foaral flekskrêften, wurde nei hûs ta stjoerd en moatte mar ôfwachtsje wannear't der wer wurk is. Datselde jildt foar eveneminten en teäters. Alle foarstellings, eveneminten en beurzen binne ôfsein.

Gruthannel

Foar gruthannel Sligro betsjut dit dat de oanlevering yn dizze sektoaren sa goed as stilleit, seit wurdfierder Wilco Jansen. Oanlevering oan oare sektoaren lykas sikehûzen, fersoargingshûzen en supermerken giet noch gewoan troch. It rekreaasjeseizoen is noch net echt úteinset. Dat komt letter pas. Sligro is al in pear wiken dwaande om him ta te rieden op dizze situaasje. By it bedriuw wurkje in soad opropkrêften. De measten dêrfan wurde op dit stuit net ynhierd. Foar de fêste krêften hat it noch gjin gefolgen. Mar as de situaasje ek nei seis april oanhâldt kin dat letter wol nedich wêze.

Loftfeart

Ek yn de reisbrânsj giet it striemin. Reizen wurde der net boekt en KLM/AirFrance hâldt hast alle tastellen oan de grûn, sa makken de loftfeartmaatskippijen moandei bekend. Foar wurknimmers wurdt ûntslach of wurktiidferkoarting oanfrege. Moandei waard ek bekend dat al 20.000 bedriuwen mei 300.000 wurknimmers fan dizze regeling gebrûk meitsje wolle.

Plantesektor

Yn de plante- en sierteelt sektor komt de krisis hurd oan, seit Nina Boonstra, direkteur fan de Noordelijke Onwikkelings Maatschappij (NOM). De eksport en hannel leit foar in grut part stil. Dat is in grutte strop omdat dizze produkten foar in grut part net hâldber binne. Ek bedriuwen dy't ûnderdielen nedich hawwe út Sina rinne fêst omdat de ynfier dêrfan foar in part stilleit. Datselde jildt foar de rekreaasjesektor wêr't in grut part fan de fasiliteiten ticht is of gjin klanten lûkt.

Lânbou

Foar bouboeren binne de gefolgen op dit stuit noch net grut, seit Tineke de Vries, foarsitter fan LTO Noard yn dizze sektor. De measte produkten binne al fuort en it nije seizoen moat noch begjinne. Hannelshuzen hawwe wol problemen omdat de prizen fan de grûnstofprodukten lykas sûker, weet en ferskate oare produkten ûnderút geane troch de panyk op de beurzen.