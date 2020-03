Skeppe kin de grûn yn by werynrjochtingsplan Feanwâlden

Yn it werynrjochtingsplan wurdt it gebiet om it stasjon en de âlde rûnwei hinne oanpakt. De oannimmer begjint yn april mei it wurk. Yn de rin fan dit jier sil in ekstra sneltrein fan Grins nei Ljouwert in stop meitsje yn Feanwâlden. It stasjonsgebiet moat dan klear wêze. Ek komt der ekstra parkearromte foar sawol auto's as fytsen.