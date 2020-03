Yn sikehûs Nij Smellinghe yn Drachten is sneintemiddei in twadde pasjint mei it coronafirus opnaam. De pasjint leit yn strikte isolaasje en it sikehûs nimt alle mooglike maatregels om besmetting foar oare pasjinten, besikers en meiwurkers foar te kommen. Dat meldt it sikehûs op har eigen webside.