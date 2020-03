Toskedokter is inkeld iepen foar spoed: "Mei elkoar de skouders derûnder sette"

"We binne drok dwaande om alle pasjinten te berikken om de ôfspraken ôf te sizzen of te fersetten. De measte minsken ha der begryp foar, we moatte mei elkoar de skouders derûnder sette", seit toskedokter Fennegje Benedictus fan de praktyk yn Oentsjerk.

"Oant 6 april is der gjin reguliere soarch. We binne inkeld iepen foar spoed, dat is as minsken skea oan it gebit hawwe, as se bot bliede nei in behanelling, of heftig en akute pine krije en en as der in ûntstekking is."

In oare maatregel is dat kollega's inoar net mear tsjinkomme. "Yn ús wurk is it net mooglik om oardel meter ôfstân fan inoar te hâlden." Foarearst hat de praktyk noch genôch mûlkapkes.