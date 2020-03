Trije nije koronapasjinten yn Fryslân - yn totaal no 15 besmettingen

Op dit stuit is by 15 Friezen it coronafirus konstatearre. It giet om in man en frou fan De Gordyk (yn de 50); in man fan Drachten (78) en syn frou; in Ljouwerter (32); in man fan Snits (yn de 40); in man fan Terkaple (47); in man fan Balk (yn de 40); in meiwurker fan sikehûs Tjongerskâns út De Jouwer; in frou út Boarnburgum (yn de 20); in man út de gemeente De Fryske Marren (yn de 40); in persoan op de intensive care yn it Ljouwerter sikehûs MCL, in man út de gemeente Ljouwert (80+), in man út de gemeente Tytsjerksteradiel (70+) en in frou út de gemeente Harns (40+).